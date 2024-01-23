Yandaş Cem Küçük emeklilere kara haberi verdi. Canlı yayında açıkladı

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Yandaş Cem Küçük emeklilere kara haberi verdi. Canlı yayında açıkladı
Hükümet memur ve emeklisine yüzde 49.3 zam yaparken, SSK ve Bağ-kur emeklisine ise yüzde 37.57 artış yaptı. Bu oran yüzde 5 ek zamla 42.57'ye yükseldi. Gazeteci Cem Küçük ek zam bekleyen emeklilere kara haberi verdi.

AKP iktidarına yakın gazeteci Cem Küçük, emeklilerin durumunu canlı yayında değerlendirdi. . Gazeteci Ahmet Sözcan'ın TGRT ekranında 'Emekliye seyyanen zam gelir mi gelmez mi?' sorusuna meslektaşı Cem Küçük yanıt verdi.

Küçük yaptığı açıklamada, "Bu iş bitti. Benim görüşüm de. Doğru yanlış artık önümüze bakalım. Bu konuyu çok konuştuk, çok tartıştık. Artık olan oldu diyelim. Yapılan yapıldı. Kararı artık millet verecek" ifadelerini kullandı.

Hükümet memur ve emeklisine yüzde 49.3 zam yaparken, SSK ve Bağkur emeklisine ise yüzde 37.57 artış yaptı. Bu oran yüzde 5 ek zamla 42.57'ye yükseldi. Bir çok kesim şubat ayında memur emeklisiyle SGK ve Bağ-Kur emeklilerine aradaki farkı kapatabilmek için zam yapılacağını iddialarını sürdürüyor. Buna gerekçe olarak da yerel seçimleri öne sürüyorlar.

EMEKLİLERİN TENCERE HESABI

Konuyla ilgili konuştuğumuz bir emekli "Cem Küçük'ün dediği gibi kararı millet yani biz vereceğiz. Emeklilerin yüzde 70'inin AKP'ye oy verdiği anketlerde de ortaya çıkıyor. Bizleri kale olarak görüyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Tencere kaynamazsa o zaman işler değişir. Türkiye'de kaç tane parti bu nedenle yok olup gitti" yorumunu yaptı.

Bir başka emekli ise "Hükümet verdiği zamları akaryakıt, tütün ürünleri ve alkollü içecekleri yaptığı seri zamlarla geri almaya başladı. Buna trafik cezalarını da ekleyebiliriz. Emeklinin cebinde para yok. Borçla yaşıyor. Bir dilim ekmeğin hesabını yapar durumda. Her gün ucuz ekmek için Halk ekmek kuyruğuna giriyor. Konuşulan konu hava durumu değil ekonomik şartlar" diye konuştu.

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