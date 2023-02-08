Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi

Dondurucu soğuğun altında yaşam mücadelesi veren depremzede vatandaşlarımız için Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyası düzenlenirken AFAD hakkındaki skandal iddia "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Sendika.org'da yer alan habere göre, AFAD, Tuborg ve Efes'in gönderdiği 2000 polar, atkı, bere ve eldiveni üzerinde bira markası olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi.

Skandal iddia sonrasında yandaşlığıyla bilinen gazeteci Cemil Barlas, paylaşmış olduğu tweet'te bu iddiayı doğruladığını açıkladı.

Barlas'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Üzerinde bira marka logosu var diye afad bu firmaların depolarda duran polar mont bağışını kabul etmemiş.. ilk duyduğumda yalandır dedim ama doğru çıktı.. bu bir kepazeliktir.."

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