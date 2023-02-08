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Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi

AFAD'ın skandal uygulaması yandaş gazeteci Cemil Barlas'ı bile çıldırttı! A Haber'in daimi yorumcusu Barlas, AFAD'ın üzerinde bira markası logosu olduğu için polar bağışlarının kabul edilmediğini iddia etti. İnsanlar donarken bu nasıl bir zihniyettir!

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 22:29
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Yandaş Cemil Barlas bile AFAD'a isyan etti

Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
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Dondurucu soğuğun altında yaşam mücadelesi veren depremzede vatandaşlarımız için Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyası düzenlenirken AFAD hakkındaki skandal iddia "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
Sendika.org'da yer alan habere göre, AFAD, Tuborg ve Efes'in gönderdiği 2000 polar, atkı, bere ve eldiveni üzerinde bira markası olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi.
Skandal iddia sonrasında yandaşlığıyla bilinen gazeteci Cemil Barlas, paylaşmış olduğu tweet'te bu iddiayı doğruladığını açıkladı.
Barlas'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Üzerinde bira marka logosu var diye afad bu firmaların depolarda duran polar mont bağışını kabul etmemiş.. ilk duyduğumda yalandır dedim ama doğru çıktı.. bu bir kepazeliktir.."

 

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CEMAAT VE TARIKATLARDANMI OLUŞMUŞ BİRA MARKASI VAR DIYE KIYAFET SEÇMEYE BAŞLADI?
8.02.2023 22:40
AFAD KURULUŞUNUN İÇINDE İMAM MÜFTÜ HOCALARDANMI OLUŞUYOR  
 
AFAD DEPREMDE GELEN YARDIMLARIDAMI AYIRIYOR?
8.02.2023 22:38
AFAD DIYANETEMI BAGLI BAGLANDIDA BİZMI BİLMİYORUZ AFAD LEGO MU SEÇİYOR AFAD İÇKİ SATANLARIN YARDIMINIMI KABUL ETMİYOR AFAD İÇKI SATANLAR IİÇK İÇENELER BU ÜLKENIN VATANDAŞI VE VERGISINIDE ÖDÜYOR  
 
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