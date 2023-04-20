Yandaş gazeteciden skandal Kılıçdaroğlu paylaşımı

AK Parti iktidarına yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni olan İbrahim Karagül, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kendi resmi sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Karagül, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Karagül, "Türkiye! Kılıçdaroğlu bizi; Türk-Kürt, Sünni-Alevi olarak iç savaşa çağırıyor. 'Azınlık İktidarı' kurmayı planlıyor. Türkiye'yi 'Suriyeleştirmeye' çalışıyor. Bu adamı durdurun. Artık bu işin seçimle, siyasetle alakası yok” dedi.