Milyonlarca emekli ve asgari ücretli 30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında geçim sıkıntısını derinden yaşıyor. Öğretmenler ve kamu işsizleri ise eve ekmek girmesi için bir atama bekliyor. Çarşı pazarda fiyatlara her geçen gün gelen zam, hayat pahalılığı krizini büyütüyor.

İKTİDAR ANKETİNDE BİLE EKONOMİ DİPLERDE

Ekonomideki sıkıntılar, iktidara yakın anket şirketinde de yansımaya başladı. GENAR Araştırma anketini paylaşan AKP'deki ruh halini yansıtması ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’yi anketlerde aşağı çeken bir ekonomi olduğunu açıkça yazdı.

ÜLKENİN 4'TE 3'Ü EKONOMİYE GÜVENMİYOR

Anket verilerini aktaran Selvi, ‘Ekonomi yönetimine güveniyorum’ diyenlerin oranını söyledi. Selvi, sadece ‘güveniyorum’ diyenlerin yüzde 18.9 çıkarken ‘güvenmiyorum’ diyenlerin oranı 68.3 çıktı. ‘Ne güveniyorum ne güvenmiyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 12.8 oldu.

SIKINTILAR HARCAMALARA YANSIDI

Vatandaşın harcamalarına dair yapılan ankette sonuçlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle son 6 ayda vatandaşın harcamalarını azalttığını gösteriyor. Son 6 ayda ‘harcamalarımı azalttım’ diyenlerin oranı yüzde 81.9 çıkarken ‘hayır’ diyenlerin oranı ise yüzde 18.1’de oldu.

SELVİ: AK Parti’yi anketlerde aşağıya doğru çekiyor

Selvi anketteki verileri değerlendirirken, “Ekonomiyle ilgili verileri neden bu kadar ayrıntılı olarak verdiğimi düşünenler olabilir. Asgari ücretin belirlendiği ve yavaş yavaş emekli ve memur maaşlarının konuşulduğu bir dönemde karar alıcılara bir ayna tutmak istedim. AK Parti’yi anketlerde aşağıya doğru çekiyor” dedi.