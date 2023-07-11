Yandaş medya Kılıçdaroğlu’nu İsveç üzerinden böyle hedef almıştı

TELE1'de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Daha önce İsveç’in NATO üyeliği konusunda olumsuz düşünen Erdoğan, Stoltenberg ve Ulf Kristersson ile bir araya gelerek görüş değiştirmiş, üyeliği kabul etmişti.

Görüşmede, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini söyledi.

Türkiye'nin İsveç kararının ardından, seçim öncesi iktidara yakın medyanın bu konuda attığı manşetler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu’nu İsveç ve NATO üyeliği üzerinden hedef aldığı manşetler gündeme geldi.

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