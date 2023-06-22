Yandaş medya Venezuela’daki görüntüleri “Gabar’da pertol fışkırıyor” diye yaydı

A Haber ve Sabah gazeteleri başta olmak üzere birçok yandaş gazete ve gazetecilerin, troller ile birlikte “Gabar’da petrol fışkırıyor” başlıklı videoyu paylaşmış, haber yapmışlardı. Videonun aslında Venezuela’da çekildiği ortaya çıkınca Sabah Gazetesi ilgili haberi apar topar sildi.

Söz konusu videoyu A Haber, “Gabar'da petrol fışkırıyor! Artezyen kuyusundan bile petrol çıktı! Artık terör değil enerji yuvası” şeklinde servis ederken benzer ifadeleri Sabah Gazetesi de kullanmıştı.

Devletin kanalı olan TRT’nin haber kanalı TRT Haber’de aynı videoyu paylaşmış ve detaylarına, “Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor” cümlelerini eklemişti.

Yandaş basının yanı sıra aynı haberi trollerde, Venezuela’dan çekildiği ortaya çıkan videoyu Şırnak Gabar dağında çekilmiş gibi lanse edip sosyal medya da paylaşmıştı.