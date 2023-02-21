Yeni Şafak muhabiri Hatay depremi sonrası 'baraj yıkıldı' yalanını ortaya attı. Oğuzhan Uğur aynı paylaşımdan gözaltına alınmıştı. Yandaş yapınca adalet nerede?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin etkisi hala devam ederken dün akşam saatlerinde Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde de deprem meydana geldi. Deprem sonrasında sosyal medyada çeşitli videolar paylaşılırken vatandaşlar arasında bir kez daha “Baraj patladı” iddiası dolanmaya başladı.



Söz konusu iddiayla birlikte Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz’ün Twitter hesabından yaptığı “Baraj patladı” paylaşımı gündem oldu.



Paylaşımın depremden saatler önce (17.48'de) yapıldığı ortaya çıktı. Bununla birlikte Karagöz’ün “Baraj patladı” tvitine sonrasında “Merak etmeyin, vurgun barajı” yazdığı görüldü.



HALK PANİKLEDİ, TVİTİ SİLDİ

Karagöz’ün “Baraj patladı” paylaşımından sonra ise bölgedeki insanlar panikle dışarı çıktı. Karagöz, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Daha sonra bir açıklama yapan Karagöz, şunları söyledi:



“Depremden saatler önce attığım; ‘Baraj patladı, merak etmeyin vurgun barajı’ şeklinde ifade ettiğim tviti son deprem sonrası spekülasyona neden olmaması adına sildim. Malum yapıların vurgununa dair tvitimin muhatabını herkes biliyor İtibar etmeyiniz”







OĞUZHAN UĞUR İÇİN NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI?

Sahibi olduğu "BaBaLa TV"nin sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu ve depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz hafta ifade vermişti.



Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV hesabından atılan tvitte, "Hatay Antakya Yarseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor." ifadeleri kullanılmıştı.



Bu tvitin ardından kentte kısa süreli bir panik yaşanmış ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarına ara vermişti. Bu sürecin de enkaz altındaki 7 kişinin canına mal olduğu iddia edilmişti.



TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Uğur, "Haberi bir bakanlık yetkilisi teyit ettiği için ekiptekiler paylaşmışlar! Yalan olduğu ortaya çıkınca da hemen silmişler. Yazışma görselleri mevcut. Takipçisi olacaksanız sizinle de paylaşalım…! İster misiniz? Sizinle paylaşalım mı? Ne dersiniz?" dedi.



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