Yandaşların en iyi tutturanı Cem Küçük AKP'nin İstanbul adayını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Yandaşların en iyi tutturanı Cem Küçük AKP'nin İstanbul adayını açıkladı
Gazeteci Cem Küçük, AKP’nin yerel seçimlerde İstanbul için belirlediği adayı sosyal medya hesabından duyurdu.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi partilerin aday çalışmaları devam ediyor. CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak açıklandı. Gözler, AKP’nin adaylarına çevrildi.

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük , AKP kulislerinde İstanbul için en güçlü adayı açıkladı.

Gazeteci Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul için en güçlü adayın İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Durumu Bakanı Murat Kurum'un olduğunu ifade etti.

"YÜZDE 99 MURAT KURUM"

Küçük, X hesabındaki paylaşımında "AK Parti kaynakları: Pazar günü aday olarak yüzde 99 Murat Kurum açıklanacak." dedi. Cem Küçük, paylaşımında "Kentsel dönüşüm ve afet bölgelerindeki çalışmalar Kurum'un yıldızını parlattı." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını dün ifade etmişti.

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