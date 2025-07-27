Yangın bölgesinde şok olay! Kalabalık çıldırdı: Jandarma devreye girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa Gürsu’da çıkan orman yangınında yaşanan bir olay duyanları şok etkisi yarattı. Yangını söndürme için yardıma giden bir vatandaşın hırsızlık yaptığı iddia edildi. Kulaktan kulağa yayılan hırsızlık fısıltısı kalabalığı çıldırttı. Tekmelerin yumrukların havada uçuştuğu olayda jandarma, kalabalığı durdurmakta zorlandı.

Bursa'da orman yangınına yardım için gelenler arasında bir kişinin hırsızlık yaptığını iddia eden vatandaşlar, şüpheliyi tekme tokat dövdü. O anlar kameraya yansırken, şahsı jandarma ekipleri linç edilmekten kurtardı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde başlayan orman yangını büyük bir alana yayılırken, yangın haberini alan birçok vatandaş da bölgeye yardım etmek için koştu. Karahıdır köyüne dışarıdan gelen yabacı bir şahsın hırsızlık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, kalabalığın hedefi oldu. Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerince linçten son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yumruk ve tekmelerle linç edilmek istenen şahsı jandarma ekipleri güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın bölgesinde şok olay! Kalabalık çıldırdı: Jandarma devreye girdi

Yangın bölgesinde şok olay! Kalabalık çıldırdı: Jandarma devreye girdi

Yangın bölgesinde şok olay! Kalabalık çıldırdı: Jandarma devreye girdi

Yangın bölgesinde şok olay! Kalabalık çıldırdı: Jandarma devreye girdi

Yangın bölgesinde şok olay! Kalabalık çıldırdı: Jandarma devreye girdi

Yangın bölgesinde şok olay! Kalabalık çıldırdı: Jandarma devreye girdi

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