Yangın çıkan Kur’an kursu kaçak çıktı

Diyanet İşleri Bakanlığı’na bağlı Kur’an kurslarının son zamanlarda sayısı git gide arttı. Kur'an kurslarının detaylarına ilişkin her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Bu sefer ki skandal ise 25 öğrencinin olduğu kursun ruhsatının olmaması.

YATILI 25 ÖĞRENCİ

Sultanbeyli’de Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde yer alan Halidiye İlim Yayma Kur’an Kursu’nun bahçesindeki barakada geçtiğimiz gün yangın çıktı.

Yangının ilk olarak Kur’an kursunun yakında hurda eşyaların bulunduğu bir alanda çıktığı belirtiliyor.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından atılan ateş kaynağı sonucunda çıktığı düşünülen yangın, kısa süre içinde kurs binasının çatısına sıçradı.

Ruhsatı bulunmayan kurs yangın esnasında boş değildi. Ruhsatsız şekilde yatılı kalan 25 kişi, yangın sebebiyle kendi imkânlarıyla dışarı çıkabildi.

Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik tedbirleri ardından itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

Çıkan yangın sebebiyle kurs binasında hasar meydana gelirken yatılı olarak kalan 25 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BAŞVURUSU BİLE YOK

Halidiye İlim Yayma Kuran Kursu’nun ruhsatı bile bulunmuyor. Olması gereken şartlarda bu amaçla kurulan kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla açılıyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak da çalışıyor.

Kurs verilebilmesi ya da eğitim yapılabilmesi için de açılan bu yerlerin ruhsat alınması şartı bulunuyor.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde özel okul ve kurs açılışı için bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Bu belgelerden birini de binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor oluyor.

Bu kapsamda itfaiyeye başvuruda bulunulmasıyla, itfaiye görevlilerinin de binaya ilişkin bir rapor hazırlaması gerekiyor. Fakat Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı İstanbul İtfaiyesi’ne yapılmış herhangi bir başvurunun bulunmadığı bilgisi öğrenildi.

Bu raporun alınmamış olması, Kur’an kursunun “ruhsatsız” şekilde faaliyetini sürdürdüğünü gösteriyor. Ayrıca bir diğer şaşırtıcı detay ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden yapılan parsel sorgulamasında ise ilgili alanın “bahçe” olarak kayıtlı olduğu görülüyor.