Yangın faciasına Hatice Aslan ateş püskürdü: Yazıklar olsun

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan otel yangınında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Yangın sonrası milli yas ilan edilip, bayraklar yarıya indirilmişti. Dehşete düşüren facia sonrasında ihmaller dikkat çekmiş ünlü isimler bu olaya kayıtsız kalamamıştı. Bahar dizisinde Nevra karakterini canlandıran Hatice Aslan da sessizliğini bozdu.

“DEVLETİN BAŞINDAKİLERE GÜVENMEK İSTİYORUZ”

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatice Aslan ''Devletin başındakilere güvenmek istiyoruz. Ben nasıl oyuncuyum ve sadece oyunuma bakıyorsam ve başka bir şeye karışmıyorsam, herkes kendi işini yapsın ve doğru dürüst yapsın. Bu kadar çok maddeci bu kadar çok paraya düşkünlük... Her şeyi kazanç olarak görmek bizi bu hale getirdi. Biraz ülkemize önem versinler. İstediğim bu yani...

'YAZIKLAR OLSUN'

Bunun denetimi yok mu? Denetleyeni yok mu? Parayla iş yürütmek... Yazıklar olsun diyorum.'' ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin bu sözlerine sosyal medyada; 'her kelimesi doğru', 'çok doğru konuşmuş' gibi yorumlar yapıldı.