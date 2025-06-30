Yangın felaketi sonrası Bilecik’te yaralar sarılıyor! Son durum ne?

Serhat Kaya-Bilecik/YENİÇAĞ

Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde çıkan yangınların ardından, soğutma çalışmaları devam ederken, yangından zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için destek çalışmaları başladı.

Bilecik Valiliği, hasar tespit çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarım arazilerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hanelerde ve yapılarda, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediyeler ve ilgili kurumların sahada çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Devletimiz, tüm unsurlarıyla yangından etkilenen bölgelerde hasar ve zarar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla halkımızın yanındadır.” ifadelerine yer verildi.