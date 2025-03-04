Yangın geceyi aydınlattı! İstanbul'da otobüs alev aldı

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinde park halindeki bir İETT otobüsü alev aldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni inceleme sonrası ortaya çıkacak.

İstanbul Büyükçekmece'de sabah saat 06.10 sırlarında park halindeki bir İETT otobüsü yandı. Yangın itfaiye müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

Yangın saat 06.10 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre park halindeki İETT otobüsünden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanlar kısa sürede aleve dönüştü. Otobüsü kaplayan yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

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