Yangın mağdurlarına bir nebze iyi haber: Ücret ödemeyecekler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ve temmuz aylarında kent genelinde meydana gelen orman yangınlarında konutu, iş yeri, tarım alanı ve hayvanları zarar gören yurttaşlara desteğini sürdürüyor. Afet sonrası yaşanan ekonomik zorlukların hafifletilmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18 Temmuz tarihli meclisinde alınan kararla kurulan Afet Komisyonu’nun tespitleri doğrultusunda yangından etkilenen hanelerden 2025 yılı sonuna kadar su bedeli alınmayacağı açıklandı.

MAĞDUR VATANDAŞLAR NEFES ALACAK

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü’nce yürütülen sosyal destek uygulaması kapsamına Ödemiş’in tüm kırsal mahalleleri (köyleri) dahil edildi. Özellikle Tosunlar, Suçıktı, Karadoğan, Üzümlü, Köseler ve Yeniköy mahalleleri öncelikli olarak değerlendirildi. Bayındır, Buca, Çeşme, Gaziemir, Kemalpaşa, Menderes ve Seferihisar’da ise itfaiye raporlarıyla yangından etkilendiği belgelenmiş ve numarataj bilgisi bulunan adresler destek kapsamına alındı. Sosyal destek uygulamasıyla yangın mağduru vatandaşlara bir nebze olsun nefes aldırılması, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve afet sonrası toparlanma sürecine katkı sağlanması amaçlandı.