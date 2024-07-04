Yangın ormanlık alana sıçradı

Amasya’da önce küçük bir şekilde otluk alanda başlayan ancak daha sonraki saatlerde ormanlık alana sıçrayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Kurubaraj mevkisinde çıkan yangına Amasya Belediyesi İtfaiyesi, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

TÜRKİYE YANGINLARLA BOĞUŞUYOR

Yaz mevsimine mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar ile başlayan Türkiye’de hem doğal hem de insan nedenli yangınlar meydana geliyor. Yeşil vatanın korunması için yetkilier ormanlara girişleri bir süreliğine yasakladı.