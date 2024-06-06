Yangına müdahale ederken kalp krizinden öldü

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Ali Yıldıran, evinin önündeki alanda çıkan yangına müdahale etmeye çalışırken kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangın, Nuri Ortaç Caddesi'ndeki Yıldıran'ın evine yakın bir arazide başladı.

Yıldıran, bahçesinde yetiştirdiği ağaçların arasında kuru otları yakarken, alevlerin kontrolü kaybedilmesi sonucu yangın büyüdü. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Ancak, Yıldıran'ın kendi çabaları sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yere düştüğü ve çevredekiler tarafından fark edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Yıldıran'ı hemen Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Fakat, doktorların tüm çabalarına rağmen Yıldıran kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.