Yangına müdahale ederken kalp krizinden öldü

Kaynak: İHA
Yangına müdahale ederken kalp krizinden öldü

Burdur’da yaşlı adamın evininin yakınında yer alan otluk alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için yetişmeye çalışırken kalp krizi geçirdi. Hastaneye sevk edilen adam, yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Ali Yıldıran, evinin önündeki alanda çıkan yangına müdahale etmeye çalışırken kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangın, Nuri Ortaç Caddesi'ndeki Yıldıran'ın evine yakın bir arazide başladı.

Yıldıran, bahçesinde yetiştirdiği ağaçların arasında kuru otları yakarken, alevlerin kontrolü kaybedilmesi sonucu yangın büyüdü. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Ancak, Yıldıran'ın kendi çabaları sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yere düştüğü ve çevredekiler tarafından fark edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Yıldıran'ı hemen Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Fakat, doktorların tüm çabalarına rağmen Yıldıran kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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