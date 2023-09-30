Yangına TOMA'lı müdahale

Edirne'de rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan anız yangına itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra emniyete ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.

KAYNAK: İHA
Yangına TOMA'lı müdahale

Edirne'de Kocasinan Mahallesi otogar arkası Patika Sokak'ta bulunan Sultan 2. Murat Yurduna yakın alanda anız yangını çıktı. Yangın, kentte etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı ve çeşitli bölgelere dağıldı.

50 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Alevleri ve dumanları gören çevredeki site sakinleri ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri genele kadar evlerindeki bidonlarla, hortumla ve pet şişelerle su taşıyarak yangını söndürmeye çalışan bölgedeki site sakinleri, alevlerin evlerine ulaşmasını engellemiş oldu.


Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman işletme, ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Ekipler, geçen her dakika daha da ürkütücü boyuta ulaşan alevleri söndürmekte güçlük çekti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de yangına müdahale edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Yangında yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü.

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KENDİ İMKANLARIYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Evlere sıçramadan herkesin kovasıyla, hortumuyla çıkıp yangını söndürmeye çalıştığını söyleyen Sebile Çakmak isimli vatandaş, dumanları görünce çok korktuklarını ve hemen müdahale ettiklerini ifade etti.

Yangının anızdan kaynaklandığını düşündüklerini söyleyen Zeki Türkmen de, "Rüzgarın etkisiyle sitenin etrafını alevler sarmaya başlayınca itfaiyeyi aradık.

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İtfaiye gelene kadar kendi imkanlarımızla soğutma çalışması yaptık. Eğer kendi imkanlarımızla müdahale etmemiş olsaydık sitemizde yanacaktı" dedi.

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