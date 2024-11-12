Yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin annesi Melisa Akcan serbest bırakıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, barakadan bozma bir evde çıkan yangında en küçüğü 1, en büyüğü 5 yaşında olan Fadime Nefes, Funda Peri, Aslan Miraç, Masal Işık ve Aras Bulut adlı 5 kardeş yaşamını yitirdi.

Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın hurda topladıktan sonra eve döndüğünde yangınla karşılaştığı, baba Hakan Akcan'ın ise cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Olay sonrası tutuklanan 5 kardeşin annesi Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DEVLET İSTEDİ, VERMEDİLER"

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan'ın Aydın'da yaşayan amcası Yılmaz Açar (62), olayı dün akşam öğrendiğini belirtip, sabah geldiğini söyledi.

Akcan ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu belirten Açar, "Hem devlet hem de biz yardım ediyorduk. Elimizden geleni yapardık.

Aydın'da yaşadığım için ara ara gelip, çocuklara bakarak bir ihtiyaçları varsa destek oluyorduk. En son 2 ay önce geldim. Babaları da 1,5 senedir açık cezaevinde. O da izinli olduğu zaman gelip, çocuklarını görüyormuş. Kardeşim Melisa'ya iki çocuğu yanına almayı, diğer çocukları da yurda vermeyi teklif etti. Ama bu teklifi kabul etmedi. Ayrıca sosyal hizmetler de bu çocukları almak istedi ancak yine vermediler. Yaşanan bu olayda anne ve babanın ihmali var. İçim yanıyor, çok üzgünüm" dedi.