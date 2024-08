Yangında her şeyini kaybetti

Erzurum, Şenkaya Penek Mahallesi'nde Recep Aldemir'e ait evde çıkan soba yangını büyük hasara yol açtı. Yangında ev, ambar, ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında bugüne kadar sahip olduğu her şey kül olan Recep Aldemir, devletten her şeyini kaybettiği için bir destek bekliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Şenkaya itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın iki saat içinde kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin yangının çıkış nedeni hakkında incelemeleri devam ediyor.