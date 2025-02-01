Yangında yaralanmıştı! Meryem'den kahreden haber geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yangında yaralanmıştı! Meryem'den kahreden haber geldi

Elazığ'da tek katlı evde devrilen sobadan çıkan yangında 25 yaşındaki Meryem Yalçınkaya yaralanmıştı. Genç kadın tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'taki tek katlı bir evde, 29 Ocak'ta öğle saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ismi öğrenilmeyen anne ve 1 kızı dışarı çıkmayı başarabilirken, diğer kızı Meryem Yalçınkaya alevler arasında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak evden çıkarılan Meryem Yalçınkaya, ile dumandan etkilenen annesi ve kız kardeşi hastaneye kaldırıldı. Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Meryem Yalçınkaya, bugün hayatını kaybetti. Yalçınkaya'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Yangında yaralanmıştı! Meryem'den kahreden haber geldi

Yangında yaralanmıştı! Meryem'den kahreden haber geldi

Yangında yaralanmıştı! Meryem'den kahreden haber geldi

Yangında yaralanmıştı! Meryem'den kahreden haber geldi

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