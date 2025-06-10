Yangını söndürmek isterken canından oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yangını söndürmek isterken canından oldu

Adıyaman'da ekin yangınına müdahale etmeye çalışan kişi, kullandığı traktörün altında can verdi.

Adıyaman'da ekin yangınına müdahale etmeye çalışan kişi, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Akpınar köyü yakınlarında çıkan ekin yangınını fark eden köylüler alevlere müdahale etmeye başladı. Bu esnada traktörüyle alevlerin önünü kesmeye çalışan 84 yaşındaki Hüseyin Şahin, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör taklalar atarak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü Hüseyin Şahin, ters dönen traktör altında kaldı. Olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce traktörün altından çıkartılan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangını söndürmek isterken canından oldu

Yangını söndürmek isterken canından oldu

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