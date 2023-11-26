Yanık yoğurt ne işe yarar

Denizli Yöresine has kese yoğurdu olan yanık yoğurt, normal yoğurttan farkı; süt kaynatılırken dibi tutturulur ve bu şekilde yanık kokusunu alan süt toprak kaplarda mayalandırılıyor, Peki yanık yoğurdun faydaları neler? İşte yanıtları.



NASIL YAPILIR

Bu yöntem Ege bölgesi, özellikle de Denizli çevresinde uzun zamandır uygulanan bir gelenek. En güzel yoğurt formatı denilebilir. Sütü biraz fazlaca kaynatıp, kısık ateşte fazladan bekleterek dibinin tutması sağlanıyor. Süt mayalanır ve yanık kokulu yoğurt elde edilir.

Süt taşmışsa ve bundan dolayı da ortaya yanık kokusu oluşmuşsa, yanmış olan ocağın üzerine birkaç damla sirke damlatılması gerekiyor. Bu sirke, sıcak olan ocağın üstündeki yanığın çok daha fazla yanmasını ve kötü kokunun oluşmasının engellenmesini sağlıyorsağlayacaktır.

HAZIRLANIŞI;

Bir tencereye alınan süt hızlı ateşte dibi tutturulup ateşten alınır. Süt ılıtılıp mayalandırılır. Üstü örtülerek mayalandırma işlemi sonuçlanınca buzdolabında iki saat bekletilir. Sonra servis edilir. Bu yoğurt yenilirken isli bir yanık kokusu eşlik eder. Yoğurdun tam yağlı olması gerekir.

Bu yöntem de zararlı bakterileri öldürerek yoğurdun uzun süre korunmasını sağlıyor. En önemli faydası ise zararlı bakterileri yok etmesi.

İÇİNDEKİLER;

2 kg. tam yağlı koyun sütü

2 kaşık yoğurt