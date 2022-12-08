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Iğdır'da yakalanan sahte avukat tutuklandı

Iğdır'da kendini avukat olarak tanıtan ve yanında sürekli avukat cüppesi bulunduran kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 00:18
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Yanında sürekli avukat cüppesi bulunduruyordu

Iğdır'da yakalanan sahte avukat tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B. isimli bir şahsın kendisini avukat olarak tanıtıp menfaat sağladığını tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışma yapan ekipler, S.B'yi yakalayıp üzerinde arama yaptı.

Aramada avukat cüppesi ve çok sayıda evrak bulunan S.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumundan hırsızlık" suçlarından tutuklandı. (AA)

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