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Profesör açıkladı. Yanlış el yıkamanın zararları ortaya çıktı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, insanların ellerini yıkarken sıklıkla hata yaptığını belirtti. Leblebicioğlu, “Doğru şekilde el yıkamanın olması için su ve sabunla el yıkamanın 20 saniyeden az sürmemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:32
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Yanlış el yıkamanın zararları ortaya çıktı

Profesör açıkladı. Yanlış el yıkamanın zararları ortaya çıktı
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İHA’nın haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Dünya Hijyen Günü’ne özel açıklamalarda bulundu.

EL YIKAMA 20 SANİYEDEN AZ SÜRMEMELİ

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, insanların ellerini yıkarken sıklıkla hata yaptığının altını çizerek şunları açıkladı:

“Birçok kişi ellerini suya tutmanın ya da sabunlu suda birkaç saniye tutmanın yeterli olduğunu düşünmektedir. Hâlbuki el yıkamanın doğru olması için su ve sabunla el yıkamanın 20 saniyeden az sürmemesi gerekmektedir. Ayrıca parmak araları, parmak uçları, el sırtın ve el bilekleri ovalanarak temizlenmelidir, eldeki yüzüklerin de çıkarılmaması unutulmamalıdır. Yıkamanın sonunda, musluklara veya kapı kollarına dokunmamalı, ellerin kirli yüzeylere temas etmemesi için bir mendil veya dirseğin ucu kullanılmalıdır. El yıkamayı içselleştirmeli ve kültürümüzün bir parçası haline getirmeliyiz”

“ELLERİ SIK YIKAMAK ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEDE EN ETKİLİ YÖNTEM”

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “El hijyeni, Covid-19 virüsü de dâhil olmak üzere, birçok mikroorganizmanın yayılmasını azaltmak ve enfeksiyonları önlemek için yapabileceğiniz en etkili eylemlerden biridir ve el yıkamak hayat kurtarıcıdır. Elleri sık, düzenli ve uygun şekilde yıkamak enfeksiyonları önlemede en etkili, en ucuz ve en basit yöntemdir” sözlerini kullandı.

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