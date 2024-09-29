Yanlış stada giden futbolcu maça yetişip gol attı

Newark Town orta saha oyuncusu Sam Wright, Premier Lig Kuzey Lig Kupası’nda Cambridgeshire merkezli St Neots FC’ye karşı oynayacakları maç öncesinde takımın WhatsApp grup sohbetini yanlış okuyarak yanlış stadyuma gitti.

Wright stada gittiği zannıyla 225 kilometre yol kat etti, ancak daha sonra olması gereken yerde olmadığını fark etti. Yönetici Luke Parson, “Toplantı saatinde kendisinden bir telefon aldım, ‘Herkes nerede?’ diye sordu. Onunla konuştum ve ‘Bir hata yaptım, St Neots’tayım’ dedi. Genellikle maçtan çok önce buluşuyorduk ve onun yedek kulübesine oturması için yeterli zamanı olduğunu biliyorduk” dedi.

Parson, “Çocukların nasıl olduğunu bilirsiniz, ona biraz sataşılıyor ve nasıl bu kadar kalın kafalı olabiliyorsun falan deniyordu. Her şey kahkaha ve kıkırdamalarla doluydu - sanırım bunu her zaman hatırlayacağız. Adil olmak gerekirse, St Neots’ta olsaydı muhtemelen bir otobüs ayarlardık. Gruba koyduğum kelimeler konusunda biraz daha akıllı olmam gerekiyor” diye ekledi.

Wright 225 kilometre yolu geri dönüp YMCA Activity Village Stadı'na yetişti. Heyecan dolu mücadelede Newark’ın 3-0 geriden gelip 5-3 kazandığı kupa maçının 71. dakikasında yedek kulübesinden oyuna girdi. Orta saha oyuncusu, oyuna girdikten 15 dakika sonra, tuhaf ama unutulmaz bir günü taçlandıran beşinci golü kaydetti.