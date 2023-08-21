Yanmayan evin sırrını ev sahibi açıkladı. Her yer yandı bir tek bu ev yanmadı

Hawaii'de meydana gelen yangınlar nedeniyle şu ana kadar 114 kişinin öldüğü, 2 bin 700'den fazla yapının hasar gördüğü ya da tamamen kül olduğu belirtildi.

Maui Adası'nda, griye dönen kasabalardan Lahaina'da bir ev vardı ki diğer evler yanarken sapasağlam ayakta kaldı.

Yanmaması ile dikkat çeken ev, kıyı şeridinde yanmayan tek ev olarak kayıtlara geçti.

DİĞER EVLER YANARKEN TAMAMEN AHŞAP OLAN BU EV NEDEN YANMADI

Evin sahibi Millikin çifti, LA Times'a yaptıkları açıklamada, esasında yüzde yüz ahşap olan evde son zamanlarda bazı değişiklikler yaptıklarını belirtti.

Çift, çatıya metal bir malzeme ekledi ve zararlı böceklere karşı evi çevreleyen yeşillikleri kesti. Ayrıca evin etrafına taşlar yerleştirildi.

Başlangıçta yangına dayanıklılık düşünülerek yapılmadığı belirtilen evdeki bu değişiklikler, yapının korunmasını sağladı.

Bölge sakinleri, Millikin çiftinin evini "mucize ev" olarak adlandırdı.

İŞTE O EV