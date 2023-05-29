Yapay zeka arama motorlarının sonunu getirebilir. Bill Gates endişelerini açıkladı

Bill Gates, Pazartesi günü gerçekleşen Goldman Sachs ve SV Angel etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Henüz geliştirilmemiş bir yapay zeka asistanının kişinin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını anlayabileceğini ve kişinin okumak için zamanı olmayan şeyleri okumak gibi birçok alanda yardımcı olacağını ifade etti. Bill Gates konuşmasında "Kişisel temsilciliği kim kazanırsa kazansın, bu büyük bir şey, çünkü bir daha asla bir arama sitesine gitmeyeceksin, asla bir üretkenlik sitesine gitmeyeceksin, asla Amazon’a gitmeyeceksin." dedi.

“BİRKAÇ GİRİŞİMDEN ETKİLENDİM”

Gates, geleceğin bu güçlü yapay zekasının genel kullanıma hazır hâle gelmesinin daha zamanı olduğunu belirtirken şirketlerin, OpenAI’nin popüler ChatGPT’sine benzer yapay zeka teknolojilerini kendi ürünlerine yerleştirmeye devam edeceklerini ve ayrıca bu gelecekteki yapay zeka kazananının bir girişim veya teknoloji devi olma ihtimalinin yüzde elli olduğunu açıkladı.

Gates ayrıca, Eski DeepMind yöneticisi Mustafa Süleyman tarafından kurulan Inflection.AI’e atıfta bulunarak "Inflection da dahil olmak üzere birkaç girişimden etkilendim." ifadelerini kullandı.