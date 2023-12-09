Yapay zeka Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin galibini ilan etti. Skor bile verdi!

Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanacak
Beşiktaş; Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Google’ın yeni yapay zekası Bard'a "Maçı kim kazanır?" sorusu soruldu.
Google’ın yapay zekası; dev derbi için 2 tahminde bulundu.
İki tahmine göre de Beşiktaş kaybetmiyor...
Birinci tahminde Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla kazanıyor.
Diğer tahmin ise karşılaşmanın 1-1 berabere biteceği yönünde.
Futbolseverler şimdiden karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor.
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