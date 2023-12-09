Yapay zeka Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin galibini ilan etti. Skor bile verdi!

Google'ın yeni yapay zekası Bard'a, "Beşiktaş Fenerbahçe derbisini kim kazanır?" diye soruldu. İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Yapay zeka Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin galibini ilan etti. Skor bile verdi!

Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanacak

Beşiktaş; Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Google’ın yeni yapay zekası Bard'a "Maçı kim kazanır?" sorusu soruldu.

Google’ın yapay zekası; dev derbi için 2 tahminde bulundu.

İki tahmine göre de Beşiktaş kaybetmiyor...

Birinci tahminde Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla kazanıyor.

Diğer tahmin ise karşılaşmanın 1-1 berabere biteceği yönünde.

Futbolseverler şimdiden karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor.

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