Yapay zeka ile gelen protez devrimi! Akıllı protezler dikkat çekiyor

Tıp dünyası, yapay zekâ (YZ) teknolojisinin protez organlarla entegrasyonu sayesinde çığır açan gelişmelere sahne oldu.

Yapay zeka destekli protez organlar, hem hastaların yaşam kalitesini artırıyor hem de sağlık hizmetlerinde devrim niteliğinde çözümler sundu. Bilimsel araştırmalar ve alanında önde gelen uzmanların görüşleri, bu teknolojinin geleceğin tıbbında nasıl bir dönüşüm yaratacağını gözler önüne serdi.

YAPAY ZEKÂ VE PROTEZ ORGANLARIN BULUŞMASI

Yapay zekâ, protez organların tasarımından kullanımına kadar geniş bir yelpazede etkili oluyor.

Sensörler, makine öğrenimi algoritmaları ve derin öğrenme teknikleri sayesinde protezler, kullanıcıların ihtiyaçlarına özel olarak optimize edildi.

ABD’de gerçekleştirilen bir başka çığır açan çalışma, Kalifornia San Francisco Üniversitesi (UCSF) tarafından yürütülen nöroteknoloji projesi oldu.

Yaklaşık 20 yıl felçli olan Ann Johnson, yapay zekâ destekli beyin implantı sayesinde karmaşık cümleler kurmayı başardı. Bu sistem, beyinden gelen sinyalleri elektrotlar aracılığıyla algılıyor, yapay zekâ ile çözümlüyor ve konuşma ya da yüz ifadelerine dönüştürdü.

UCSF araştırmacıları, bu çalışmanın felçli hastalar için iletişimde devrim yaratabileceğini belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yapay zeka destekli protez organlar üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, bu teknolojinin yalnızca hareket kabiliyetini değil, aynı zamanda nörolojik ve biyolojik işlevleri de destekleyebileceğini gösterdi.

Pittsburgh Üniversitesi’nde geliştirilen bir yapay zekâ algoritması, prostat kanseri teşhisinde %98 duyarlılık ve özgüllük oranıyla dikkat çekti. Benzer şekilde, Annals of Oncology dergisinde yayımlanan bir çalışma, derin öğrenme tabanlı bir yapay zekâ sisteminin cilt kanserini dermatologlardan daha yüksek doğrulukla teşhis edebildiğini ortaya koydu.

Protez organlarda yapay zekânın kullanımı, özellikle robotik diz ve kol sistemlerinde büyük ilerlemeler sağladı.

Geliştirilen bir robotik diz sistemi, sensörlerden gelen verileri yapay zeka ile analiz ederek kullanıcıların proteze adaptasyon süresini 10 dakikaya kadar düşürdü.

Geleneksel yöntemlerle haftalar sürebilen bu süreç, yapay zekâ sayesinde hem daha hızlı hem de daha verimli hale geldi.

Araştırmacılar, bu sistemin gelecekte kablosuz bağlantılarla uzaktan ayarlanabilir hale gelebileceğini ve hastaların hastane ziyaretlerini azaltabileceğini öngördü.

Uzman Görüşleri: Tıbbın Geleceği

Dünyaca ünlü nörolog ve yapay zekâ araştırmacısı Prof. Dr. MiguelNicolelis, yapay zekâ destekli protezlerin yalnızca fiziksel engelleri aşmakla kalmayacağını, aynı zamanda beyin-makine arayüzleriyle zihinsel işlevleri de destekleyebileceğini belirtti.

Nicolelis, “Yapay zeka, protez organları bireyselleştirerek hastaların yaşam kalitesini kökten değiştiriyor. Gelecekte, bu teknolojiler beyin sinyallerini doğrudan protezlere aktararak insan-makine entegrasyonunu yeni bir seviyeye taşıyacak” dedi.

Öte yandan, Oxford Üniversitesi’nden etik ve yapay zeka uzmanı Dr. Hannah Maslen, bu teknolojilerin etik boyutlarına dikkat çekti. Maslen, “Yapay zeka destekli protezler, veri gizliliği ve erişim eşitliği gibi konularda ciddi etik tartışmaları beraberinde getiriyor. Teknolojinin herkes için erişilebilir olması şart” diyerek eşitlik vurgusu yaptı.

GELECEKTE NELER BEKLENİYOR?

Yapay zeka destekli protez organların geleceği, hem teknolojik hem de toplumsal açıdan büyük umutlar vadetti.

Microsoft’un bilimsel araştırmalar için geliştirdiği Discovery platformu, yapay zekâ agentlarının protez geliştirme süreçlerini hızlandırabileceğini gösterdi.

Örneğin, bu platform, sıvı soğutma sistemleri için yeni bir akışkanın keşfini 200 saate indirdi; bu, geleneksel yöntemlerle aylar sürebilirdi. Benzer şekilde, ilaç ve biyoteknoloji devi GSK, yapay zekâyı protez ve tıbbi cihaz geliştirmede kullanmayı planladı.Ancak uzmanlar, yapay zekânın tıptaki rolünün bir destekleyici araç olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Sitti, “Yapay zekâ, doktorların yerini almaktan çok, onların daha hızlı ve doğru kararlar almasına yardımcı oluyor. İnsan uzmanlığı, bu teknolojinin başarısında hâlâ kilit bir rol oynuyor” dedi.

YENİ BİR ÇAĞIN KAPILARI ARALANIYOR

Yapay zeka destekli protez organlar, tıbbın geleceğini şekillendiren en önemli yeniliklerden biri olarak öne çıktı.

Bilimsel araştırmalar, bu teknolojinin hastalık teşhisinden rehabilitasyona kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceğini kanıtladı.

Uzmanlar, etik ve teknik zorlukların aşılması durumunda, yapay zekânın sağlık sektöründe eşitlikçi ve erişilebilir çözümler sunabileceğini belirtiyor. Tıp dünyası, bu yenilikçi teknolojiyle yeni bir çağın eşiğinde.