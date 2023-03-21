21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir

Agility Robotics tarafından üretilen Digit isimli robotun 15 kiloya kadar ağırlık taşıyabildiği ve esnek yapısı sayesinde her yere girebildiği iddia edildi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:46
Takip Et

Yapay zeka işinizi elinizden alabilir

Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir
+
Aa
-

Agility Robotics tarafından tasarlanan Digit isimli robot, bugün tanıtıldı. 

Endüstride işçi olarak kullanmak üzere geliştirilen robotun önümüzdeki yıllarda sektörde yer bulmasının beklendiği ifade edildi. 

15 KİLOYU TAŞIYABİLİYOR

15 kiloya kadar ağırlık kaldırabilen insansı robot, nesneleri tanıyarak verilen görev kapsamında istediği noktaya taşıyabiliyor.

Tanıtım videosunda bir raftan aldığı başarılı bir şekilde ürün bandına yerleştiriyor. Robotun basit bir çöpü kaldırmaktan karmaşık nakliyat işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Özellikle sektörde kullanılabilir olması için uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanan robotun fiyatı henüz belli değil. Ancak firmanın iddialarına göre önümüzdeki yıllarda insansı robotlar sanayide yerini alabilir. Robotların özellikle insanlar için tehlikeli olan iş gücü koşullarında görev alması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
2
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
3
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
4
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
5
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
6
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
7
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Çin ve Rusya liderleri görüştü
﻿Çin ve Rusya liderleri görüştü
﻿Çin ve Rusya liderleri görüştü
﻿Özel sporculardan Türkiye şampiyonası için dev hazırlık
﻿Özel sporculardan Türkiye şampiyonası için dev hazırlık
﻿Özel sporculardan Türkiye şampiyonası için dev hazırlık
﻿Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir
﻿Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir
﻿Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir
﻿TÜİK açıkladı: İşte trafiğe kayıtlı araç sayısı
﻿TÜİK açıkladı: İşte trafiğe kayıtlı araç sayısı
﻿TÜİK açıkladı: İşte trafiğe kayıtlı araç sayısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.