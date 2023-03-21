﻿Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir

Agility Robotics tarafından tasarlanan Digit isimli robot, bugün tanıtıldı.

Endüstride işçi olarak kullanmak üzere geliştirilen robotun önümüzdeki yıllarda sektörde yer bulmasının beklendiği ifade edildi.

15 KİLOYU TAŞIYABİLİYOR

15 kiloya kadar ağırlık kaldırabilen insansı robot, nesneleri tanıyarak verilen görev kapsamında istediği noktaya taşıyabiliyor.

Tanıtım videosunda bir raftan aldığı başarılı bir şekilde ürün bandına yerleştiriyor. Robotun basit bir çöpü kaldırmaktan karmaşık nakliyat işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Özellikle sektörde kullanılabilir olması için uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanan robotun fiyatı henüz belli değil. Ancak firmanın iddialarına göre önümüzdeki yıllarda insansı robotlar sanayide yerini alabilir. Robotların özellikle insanlar için tehlikeli olan iş gücü koşullarında görev alması bekleniyor.