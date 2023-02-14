﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir

Yapay zeka ChatGPT, geliştikçe daha fazla sektörde insanların yerini almaya çalışıyor. Reklam ve hatta gazetecilik gibi sektörlerin ardından, seslendirme sektörü bu listeye en son katılan sektör arasında yer alabilir.

Gizmodo'dan aktarılan bilgilere göre, geçtiğimiz hafta çeşitli ses sanatçılarından ses haklarını içeren yeni sözleşmeler imzalamaları istendi. Amaç, gerçek sanatçının yerine kullanılabilecek seslerinin sentetik bir versiyonunu oluşturmaktı. Bazı durumlarda sanatçıların böyle bir maddenin varlığından bile haberleri yoktu ve bazı durumlarda da bu maddeyi kabul etmek zorunluydu.

Sesin dijital bir versiyonunun oluşturulabilmesi için ve bu yolla para kazanmak için ek tazminat konusunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Sanatçıların seslerinin izinsiz olarak ne zaman ve nerede kullanılacağının kontrol edilemediği ve bu akımın bazı ek tehlikeleri de bulundurduğu ifade edildi. Daha kötü bir şekilde, halka açık bir ses kaynağı kullanarak hemen herkesin sentetik bir ses oluşturması mümkün olabilir. Konunun Steve Blum, Stephanie Sheh ve Kara Edwards gibi sektör profesyonelleri tarafından ele alınmış olması da durumun ciddiyetini daha bariz bir şekilde gösterdi.

Daha geçtiğimiz ay, Hitler'in Kavgam kitabından bölümlerini okumak için sesi aktris Emma Watson'a benzeyen, yapay zeka tarafından üretilen bir ses kullanıldı ve bunlar daha sonra 4chan'a yüklendi. Görevi gerçekleştirmek için ElevenLabs'ten bir beta programının kullanıldığını bildirdi.