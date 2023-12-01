Yapay zeka uzay keşfinde nasıl kullanılıyor? Aynı yazılım kanser teşhisi de yapıyor

Günümüz teknolojilerinin en önemli unsuru olan yapay zeka uzay keşfinde de kullanılıyor. Söz konusu yazılım, kanser teşhisinde de önemli bir etken haline geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yapay zeka uzay keşfinde nasıl kullanılıyor? Aynı yazılım kanser teşhisi de yapıyor

Teknolojide özellikle son 10 yılda bir yapay zeka çılgınlığı yaşanıyor. Yapay zeka hem yeni bir trend haline gelirken hem de bir çok alanda keşif, araştırma ve geliştirmede büyük yararlar sağlıyor.

Akla gelebilecek hemen her alanda kullanılan yapay zekanın uzay keşfine de büyük yarar sağlaması bekleniyor. Bilim insanları, yeni galaksilerin ve gezegenlerin keşfinde yapay zekaya güveniyor.

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YAKLAŞIK 30 YILDIR KULLANILIYOR

Aslında yapay zekanın uzay keşfi ve astronomi alanında kullanımı hiç de yeni bir durum değil. Arizona Üniversitesi’nden Chris Imprey, yapay zekanın astronomide kullanımının 30 yıl öncesine dayandığını söyledi. Steward Gözlemevi’ndeki bilim insanları, galaksileri görünümlerine göre ayırmak ve gökyüzü görüntülerindeki yıldızlarla galaksileri ayırt etmek için yapay zeka kullandılar.

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Peki bu sistem nasıl çalışıyor?

Astronomi alanında kullanılan yapay zeka öncellikle bir dizi eğitim görüntüsü ile besleniyor. Sonrasında ise yeni verilerin analiz edilmesi için serbest bırakılıyor. Yapay zeka, insan beyninin basit mekaniğine dayanarak veriler arasında bağlantılar kurarak çalışıyor.

GALAKSİ KEŞFİNDE YAPAY ZEKA NDEN ÖNEMLİ?

Yapay zekanın galaksilerin keşfi ve sınıflandırılması oldukça basit bir nedene dayanıyor. Uzmanlar, yapay zekanın, insanların göremeyeceği ufak detayları görebileceğini belirtiyor. Gaşaksileri sınıflandırmanın karmaşık bir iş olduğunu vurgulayan bilim insanları, bir galaksinin sar mı yoksa eliptik mi olmasının çok küçük ayrıntılarla değişebileceğini vurgulayarak, yapay zekanın bu ayrıntıları daha iyi görebileceğini belirtiyor.

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AYNI SİSTEM KANSER TEŞHİSİNDE DE KULLANILIYOR

Bilim insanlarının galaksileri sınıflandırmak için kullandığı yapay zeka aynı zamanda kanser teşhisinde de kullanılabiliyor. Cambrige Üniversitesi’nde çalışan astronomlar, 10 yıl önce söz konusu yazılımın kanser teşhisinde de kullanılması için onkologlar ile bir araya geldi. Söz konusu yazılıma galaksiler yerine kanser hücreleri öğretildi. Sonuçta ise yapay zeka kanserli hicreleri bir doktordan daha hızlı şekilde bularak teşhis etti.

Söz konusu teknoloji son 30 yılda büyük yol kat ederken, bilgisayarların gelişmesi ile daha çok yol kat etti.

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