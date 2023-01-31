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Yapay zeka uzaylı sinyali tespit etti

Astronomik olayları tespit eden yapay zeka radyo sinyallerini tespit ediyordu. Cihazda uzaylılara ait olduğu düşünülebilecek birkaç sinyal tespit edildiği iddia edildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:43
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Yapay zeka uzaylı sinyali tespit etmiş olabilir

Yapay zeka uzaylı sinyali tespit etti
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Astronominin gelince "Dünya dışı akıllı yaşam var mı?" sorusu da öne çıkmaya başladı. Yapay zeka teknolojisinin uzaylılara ait bazı bilgileri elde edebileceği ortaya çıktı. SETI verilerini inceleyen bir yapay zeka, uzaydan gelen oldukça şüpheli sinyaller tespit ettiğini duyurdu.

1985 yılında kurulduğundan bu yana radyo sinyallerini depolayan SETI çalışması çerçevesinde şimdiye kadar birçok gizemli sinyal tespit edilse de bir teknolojinin varlığına dair net kanıtlar elde edilemedi. Yeni yayımlanan bir makaleye göre ise 2016 yılındaki verileri analiz eden yapay zeka, olası uzaylı izlerini bulmuş olabileceğini ifade etti.

UZAYLILARIN SİNYALLERİ KAÇTI

Uzay, sanılanın aksine radyo sinyalleri açısından hiç de sessiz değildir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir asrı aşkın süredir uzaya radyo yayını yapılıyor. Radyo yayınlarının sayısı arttıkça doppler etkisi kaynaklı olarak kendi radyo sinyallerimizi bize yansıması gibi sorunlar oluşabilir. Uzayda radyo sinyalleri üretebilen pulsar gibi gök cisimlerinin olması da araştırmacıların işini zorlaştırıyor.

Pazartesi günü Nature Astronomy'de yayımlanan bir makale, devasa veri topluluğunu analiz etmek için yapay zekanın kullanılabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda çalışmalarda bulunan Toronto Üniversitesi lisans öğrencisi Peter Ma, 2016 yılına ait radyo teleskobu verilerini yeniden inceledi.

Ma'nın çalışmasına göre 2016 yılında bilim insanları tarafından tespit edilemeyen, kaynağı belirsiz 8 radyo sinyali bulundu. Ma'ya göre yapay zeka insanların tespit edemediği garip radyo sinyallerini tespit etse de şimdilik dünya dışı uygarlık gibi büyük bir iddiada bulunmak doğru değil. Tespit edilen sinyallerin kaynağı hakkında çalışmalar devam edecek.

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