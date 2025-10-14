Çağımızda teknoloji denilince akla ilk gelen şey olan yapay zeka çok fazla alanda kullanılırken teknoloji şirketleri milyarlarca dolar kazanıyor. Artık çok fazla iş kolunda kullanılan yapay zeka, bazı alanlarda işsizliği artıracağına yönelik endişeleri de beraberinde getirse de toplumun neredeyse her kesiminin kullandığı bir araç haline geldi.

Özellikle hukuk ve maliye gibi alanlarda kullanılan yapay zeka tıp alanında da son dönemde sıkça kullanılıyor. Ancak bu durum bazı endişeleri de beraberinde getirdi. Uzmanlar, sağlık hizmetlerinde yapay zekanın kullanılmasının yanlış tedavi ya da benzeri bir sebeple yaşanabilecek ölümlerin ya da sağlık durumundaki bozulmalarda sorumlunun kim olacağını belirlemenin çok zor olabileceğinin altını çizdi.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAPAY ZEKA NASIL KULLANILIYOR?

Yapay zekanın klinik kullanıma yönelik gelişimi hızla arttı ve araştırmacılar taramaları yorumlamaya yardımcı algoritmalardan teşhis koymaya yardımcı olan sistemlere kadar çok sayıda araç geliştirdi . Yapay zeka ayrıca, yatak kapasitesini optimize etmekten tedarik zincirlerini yönetmeye kadar hastanelerin yönetilmesine yardımcı olmak için de geliştiriliyor.

ENDİŞE VEREN AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

Yapay zeka her ne kadar hastalığın teşhis ve tedavisinde yardımcı bir araç olsa da uzmanlar endişe veren bir ayrıntıya dikkat çekti. Bir hastanın olumsuz bir sonuç alması durumunda kimin sorumlu olacağı konusundaki sorulara kadar endişe verici nedenlerin bulunduğu vurgulanıyor.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi tarafından düzenlenen yapay zeka konulu konferansta bu durumun yasal zorluklarına dikkat çekildi.

Konferans sonrası hazırlanan ortak raporun yazarlarından Harvard Hukuk Fakültesi'nden Profesör Glenn şunları söyledi:

"Taraflar arasındaki etkileşim, dava açma konusunda zorluklara yol açabilir; birbirlerini kusurlu taraf olarak gösterebilirler ve sözleşmesel olarak sorumluluğu yeniden dağıtan mevcut bir anlaşmaları olabilir veya tazminat davaları açabilirler."

Raporun bir diğer yazarı olan Stanford Hukuk Fakültesi'nden Profesör Michelle Mello, mahkemelerin hukuki sorunları çözmek için yeterli donanıma sahip olduğunu söyledi. Mello "Sorun şu ki, bu süreç zaman alıyor ve ilk günlerde tutarsızlıklara yol açacak. Bu belirsizlik, yapay zeka, inovasyon ve benimseme ekosistemindeki herkes için maliyetleri artırıyor." dedi.

Yapay zekanın sağlık hizmetler alanında kullanılması öncesi nasıl test edildiği ve hangi değişkenlerin baz alındığının belirsiz olması da diğer endişeler arasında yer alıyor.