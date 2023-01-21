Google'dan yapay zeka atağı. 20'den fazla ürün tanıtacak

Google'ın aramalarda kullanılacak sohbet botu da dahil olmak üzere bu sene içinde 20'den fazla yapay zekâ ürününü tanıtacağı belirtildi. New York Times, Google'ın bu yıl içinde kendi arama motorunun sohbet botu özelliklerine sahip bir versiyonunu göstereceğini bildirdi.

Ayrıca şirketin, 2023 içerisinde 20’den fazla yapay zekâ projesini tanıtacağı da haberde yer aldı. Hatta ChatGPT konusunun çok ciddiye alındığı ve şirketin kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’in bir cevap için yöneticilerle bir araya geldikleri bile ifade edildi.

GOOGLE MAYIS AYINDA TANITIM YAPABİLİR

Google’ın, kendi sohbet botunda doğru bilgiler verme, güvenliği sağlama ve dezenformasyondan kaçınmaya öncelik vereceği belirtildi. Şirketin yapay zekâ arama demosunu ne zaman tanıtacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak gelen bilgiler, mayıs ayında gerçekleştirilecek geliştirici konferansı I/O’da tanıtılabileceğini gösteriyor.

Teknoloji devi Google'ın bunun dışında, görüntüler oluşturan ve düzenleyen bir teknoloji üzerinde de çalıştığı söyleniyor.

YAPAY ZEKA BİRİNCİL ÖNCELİK

Yapay zekâya hiç olmadığı kadar önem vermeyi planlayan Google'ın CEO’su Sundar Pichai de açıklamasında yapay zekânın birincil öncelikleri olacağını ifade etmişti.