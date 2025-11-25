Yapay zekada rekabet her geçen gün kızışıyor. Son olarak Google’ın resmen duyurduğu Gemini 3 yüksek performansı ile girdiği testlerden lider çıkmıştı. Kullanıcılar da Gemini 3’te son derece memnun kaldığını belirten paylaşımlar yapmıştı.

Bazı alanlarda GhatGPT 5.1’den yüksek performans gösteren Gemini 3’e ciddi bir rakip çıktı. Anthropic Claude Opus 4.5 adlı yeni üst seviye modelini tanıttı. Söz konusu model özellikle yazılım geliştirme, ajan sistemleri ve bilgisayar kullanımına odaklanan kapsamlı bir sürümü duyurdu.

Opus 4.5'in, saygın bir kodlama kıyaslaması olan SWE-Bench doğrulamasında %80'in üzerinde puan alan ilk model olması dikkat çekti. Bu oran ile GPT‑5.1‑Codex‑Max’ten daha yüksek skor elde etti.

Anthropic ayrıca Opus'un bilgisayar kullanımı ve elektronik tablo yeteneklerini vurguladı ve modelin bu ortamlarda nasıl performans gösterdiğini göstermek için bir dizi paralel ürün piyasaya sürdü. Opus 4.5 ile birlikte Anthropic, daha önce pilot aşamasında olan Claude for Chrome ve Claude for Excel ürünlerini daha geniş bir kitleye sunacak. Chrome eklentisi tüm Max kullanıcılarına açık olacakken, Excel odaklı model Max, Team ve Enterprise kullanıcılarına sunulacak.

Şirket, Opus 4.5’in yalnızca yeteneklerini değil, güvenlik çerçevesini de genişlettiğini belirtiyor. Yeni sürümün kullanım politikalarına aykırı kötü niyetli komutları ayırt etme konusunda önceki sürümlerden çok daha dirençli olduğu ifade ediliyor.