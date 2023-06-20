Yapay zekanın insanlığı ne zaman yok edeceği açıklandı

Teknoloji şirketlerinin CEO'ları yapay zeka ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzmanlar insanlığın bir yapay zeka tarafından ne zaman yok edileceğine dair çıkarımlar yaptı.

Yapay zekanın insanlığı ne zaman yok edeceği açıklandı

ABD'deki Yale Üniversitesi, 119 şirketin CEO'larıyla bir anket yaptı. Katılımcıların yüzde 42'si yapay zekanın gelecek 5 ila 10 yıl içinde insan türünü yok edebileceğine inandığını ifade etti.

CEO'ların isimleri halka açıklanmazken; CEO'lar arasında Zoom, Coca-Cola ve Walmart gibi büyük şirketlerden isimlerin de yer aldığı duyuruldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ankete katılan CEO'ların yüzde 34'ü yapay zekanın 10 yıl içinde insanlığı yok edebileceğini söylerken, yüzde 8'i de aynı şeyin 5 yıl içinde gerçekleşeceğine inanıyor.

Katılımcıların yüzde 58'i ise durumdan endişelendiklerini ama yapay zekanın insan türünü yok edemeyeceğini düşünüyor.

Ayrıca CEO'ların yüzde 42'si de yapay zeka riskinin abartıldığını dile getirdi.

Yale Üniversitesi'nden Jeffrey Sonnenfeld, CNN International'a yaptığı açıklamada "Bu epey karanlık ve endişe verici bir sonuç" açıklamalarında bulundu.

Sonnenfeld'e göre ankete katılan CEO'ların aslında 5 kampa ayrılmış durumda. Bilim insanı o kampları şu ifadelerle aktardı:

Meraklı yaratıcılar, teknolojinin yalnızca iyi tarafını görebilen coşkulu inananlar, ne yaptıklarını bilmeyen ama yarışa katılan ticari vurguncular, alarm veren aktivistler ve küresel yönetişim savunucuları.

Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

Yapay zekadan kaynaklanan yok olma riskini azaltmak, pandemiler ve nükleer savaş gibi toplumsal ölçekli diğer tehlikelerin yanı sıra küresel bir öncelik olmalıdır.

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