Yapay zeka şifreleri kırabiliyor. Tüm verilerimiz tehlikede

Editör: Erhan SONGÜR

Yapay zekânın ilerleyen zamanlarda parola kırma gibi kötü amaçlar için de kullanılabileceği biliniyorken bir siber güvenlik firması Home Security Heroes tarafından hazırlanan raporunu yayınladı. Rapora göre, parola kırma araçlarının yapay zekâ ile daha “akıllı” hale geldiği ifade edildi.

15 MİLYONDAN FAZLA ŞİFRENİN YARISINI 1 DAKİKADAN KISA SÜREDE KIRDI

Şifre kırma uygulamaları, parolaları kısa sürede deşifre edebiliyor.

Yapay zekâ ile yapılan çalışma, 15 milyondan fazla şifreyi analiz etti ve yaygın şifrelerin yüzde 51’inin 1 dakikadan kısa sürede kırılabildi.

Şifre kırma uygulamaları kullanılarak popüler şifrelerin yüzde 65’inin 1 saatten, yüzde 71’inin 1 günden ve yüzde 81’inin bir aydan daha kısa sürede kırılabildiği ifade edildi. Sonuçlar ayrıca, altı veya daha az karakter içeren şifrelerin kırılmasının daha kolay olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, en az 18 karakterli şifrelerin şifre kırma uygulamalarına karşı güvenli kabul edildiğini gösterdi. Hesapları güvende tutmak için en az 15 karakterden ve ayrıca harf, sayı ve sembole yer veren oluşan şifreler kullanılmalı.