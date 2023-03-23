Yapay zekanın tarihe gömeceği meslekler

ChatGPT’nin geliştirici şirketi OpenAI ve Pennsylvania Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda yapay zekanın işgücündeki yerini ortaya çıkardı.

ShiftDelete.net'ten alınan bilgilere göre; ABD’deki işgücünün yaklaşık yüzde 80’i ChatGPT’den etkilenecek. İş görevlerinin ise en az yüzde 10’u yapay zeka tarafından yürütülecek.

ABD’deki araştırmaya göre, yapay zeka ile maaşlar da değişecek. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çalışanlar, üst düzey eğitimi olmayanlara göre işlerini yapay zekaya kaptırma riskiyle daha fazla karşı karşıya.

İŞTE O MESLEKLER

Matematikçiler

Vergi memurları

Muhasebeciler

Gazeteciler

Asistanlar

Yazarlar

Web ve dijital arayüz tasarımcıları

Mahkeme çalışanları

Finansal analistler

Tercüman ve çevirmenler

Halkla ilişkiler uzmanları