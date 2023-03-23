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Yapay zekanın tarihe gömeceği meslekler

Yapay zeka teknolojilerinin tehlikeye attığı meslekler bulunuyor. Bundan belki de 50 sene sonra bu meslekler bir bir yapay zekalara teslim edilecek. İşte o liste...

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 08:24
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Yapay zekayla tarihe karışacak meslekler

Yapay zekanın tarihe gömeceği meslekler
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ChatGPT’nin geliştirici şirketi OpenAI ve Pennsylvania Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda yapay zekanın işgücündeki yerini ortaya çıkardı.

ShiftDelete.net'ten alınan bilgilere göre; ABD’deki işgücünün yaklaşık yüzde 80’i ChatGPT’den etkilenecek. İş görevlerinin ise en az yüzde 10’u yapay zeka tarafından yürütülecek.

ABD’deki araştırmaya göre, yapay zeka ile maaşlar da değişecek. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çalışanlar, üst düzey eğitimi olmayanlara göre işlerini yapay zekaya kaptırma riskiyle daha fazla karşı karşıya.

İŞTE O MESLEKLER

Matematikçiler
Vergi memurları
Muhasebeciler
Gazeteciler
Asistanlar
Yazarlar
Web ve dijital arayüz tasarımcıları
Mahkeme çalışanları
Finansal analistler
Tercüman ve çevirmenler
Halkla ilişkiler uzmanları

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