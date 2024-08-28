Yapay zekayla yaratılan hilkat garibeleri şaşırttı. Görenler hayrete düştü

Birçok bilim ve teknoloji şirketi yapay zekayı hızla kullanmaya başladı. Hatta büyük ölçekli şirketler eleman seçimlerinde yapay zekanın nimetlerinden faydalanmaya başladı.

E-ticarette en çok kullanılan yapay zeka araçları



Yapay zeka son günlerde sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekmeye başladı. Önce kendi fotoğrafları üzerinde oynama yapmaya başlayan kullanıcılar son olarak seçtikleri hayvan görsellerini birleştirerek yeni türler üretmeye başladı. Ortaya hilkat garibesi yaratıklar çıkmaya başladı.



2020 yılı ile birlikte şirketler yapay zeka üzerine ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Birçok uygulama hizmetlerine yapay zeka butonu ekledi. Ücretsiz verilen yapay zeka uygulamaları ise sosyal medyanın yeni oyuncağı haline geldi. Birçok kullanıcılar bitkileri hayvanlara dönüştürürken yeni akıma katılanlar ise bilim kurgu filmlerini aratmayan yeni havyan türleri ortaya çıkardı.