Yapı denetim firmalarına 97 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den yapı-denetim şirketleriyle ilgili açıklama. Bakan Özhaseki yaptığı yazılı açıklamada, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, firmalara, şantiyelere ve laboratuvarlara yönelik denetimleri aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık ekiplerinin yaptığı denetimlerin sayısını paylaşan Özhaseki'ye göre bugüne kadar 2 bin 543 yapı denetim firması ve şantiyeyi 154 bin 682 kez, 485 laboratuvarı ise 2 bin 379 kez denetlendi.

Kurallar belli olduğunu ifade eden Özhaseki, yapı denetim mevzuatının dışına çıkılmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. Eksik veya kusur görüldüğünde tüm yaptırımları uyguladıklarını söyleyen Özhaseki, "gerekli adımları atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yakışır sağlam ve güvenli şehirlerin inşası için titiz bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."dedi.

Yapılan denetimlerde, görevini usulüne uygun yapmayan yapı denetim firmalarına 85,5 milyon lira, laboratuvarlara ise 11,5 milyon lira olmak üzere toplamda 97 milyon lira ceza kesildiği açıklandı.

Söz konusu firmalara ise 3 bin 165 kez yeni iş almaktan men cezası uygulandı.