Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine yeni düzenleme

Yapı sahipleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalayacak yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair tebliğde düzenlemeye gidildi. Buna göre, yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmeleri bakımından İstanbul, 4 bölgeye ayrıldı.

KAYNAK: AA
Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalanması ve gerekli denetim elemanlarının görevlendirilmesine ilişkin verilen sürelerde de düzenlemeye gidildi.

Tebliğdeki değişiklikle İstanbul'daki yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmelerinde kolaylık sağlandı.

Buna göre, görevlendirmeler yapılırken İstanbul, 4 bölge olarak değerlendirilecek.

Adalar, Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla ilçelerinden oluşan birinci bölge, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri ikinci bölge, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu üçüncü bölge ve Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri ilçeleri dördüncü bölge olacak.

Kuruluş merkezinin bulunduğu bölge dışındaki bölgelerde görev almak istemeyen ve Bakanlığa dilekçeyle başvuran yapı denetim kuruluşlarına, mevzuattaki bazı durumlar dışında, diğer bölge veya bölgelerden görevlendirme yapılamayacak.

Başvurular, Bakanlıkça en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak. Tebliğdeki bu hüküm bir ay sonra yürürlüğe girecek.

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Bayern Münih'e kara para aklama suçlaması. Galatasaray'ın rakibine ceza gelebilir Spor
Bayern Münih'e kara para aklama suçlaması. Galatasaray'ın rakibine ceza gelebilir
Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitimin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ’a açıkladı Güncel
Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitimin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ’a açıkladı
Beşiktaş derken Arabistan'a gitti Spor
Beşiktaş derken Arabistan'a gitti
Doğum yapan öğretmenlere yeni hak Yaşam
Doğum yapan öğretmenlere yeni hak
Üniversite öğrencileri için kara günler başlıyor. Bir ayda tam yüzde 25 arttı Ekonomi
Üniversite öğrencileri için kara günler başlıyor. Bir ayda tam yüzde 25 arttı
Yunanistan'da sel nedeniyle can kaybı sayısı 10'a çıktı Dünya
Yunanistan'da sel nedeniyle can kaybı sayısı 10'a çıktı
El freni çekilmeyen kamyon direğe çarparak durabildi Yaşam
El freni çekilmeyen kamyon direğe çarparak durabildi