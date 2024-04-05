Yapı kredi emekli promosyonunu yükseltti. Emekli maaş promosyon yarışı kızıştı

Yapı Kredi, emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi seçen emeklilere 18.000 liraya varan nakit promosyon fırsatı veriyor.

28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihlerinde SGK emekli aylığını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 15.000 liraya varan nakit promosyon almaya hak kazanırken, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde 1.000 lira, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile yapacakları 1.000 lira ve üzeri harcamaya 1.000 lira, ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmaları durumunda 1.000 lira ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

Böylelikle toplamda 18.000 liraya varan nakit promosyon avantajını yakalıyor.

Yapı Kredi müşterisi emekliler, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını kolayca Yapı Kredi’ye taşıyarak promosyon taahhüdü verebilecek.

Yapı Kredi müşterisi olmayan emeklilerin ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyabilme fırsatı bulunuyor.

EMEKLİ MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN SINIRLARI KALDIRIYORUZ

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Yapı Kredi olarak, hizmette sınır yoktur anlayışı ile müşterilere kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Ülgen, geliştirilen birçok ürün ve hizmet ile emekli müşterilerine de hayatın her alanında desteklediklerini bu kapsamda, emeklileri kaliteli hizmet anlayışı ile buluşturmak amacıyla nakit promosyon kampanyamızı güncellediklerini söyledi.

Ülgen, 18.000 TL’ye varan nakit promosyon avantajı, ek ödül fırsatları ve kolayca maaşlarını taşıma imkanı sağlayarak emeklilerimizi hayatın her alanında desteklediklerini ifade etti.

GARANTİ BANKASI’DA PROMOSYON YARIŞINA KATILAN ÖZEL BANKALAR ARASINDA YER ALIYOR

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 28 Mart - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında. Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını yakalayabilirsiniz. Banka müşterisi değilseniz Garanti BBVA Mobil üzerinden şubeye gitmeden müşterim olabilirsiniz. Emekli maaşınızı Garanti BBVA’ya taşıyarak emekli maaşı banka promosyonu ayrıcalığından faydalanabilirsiniz.