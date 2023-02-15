Yapı Kredi'den deprem bölgesine rekor para yardımı

Deprem sabahı bin 500 kişilik Yapı Kredi Gönüllüleri ile çıkartma yapan ve 120 kişilik arama kurtarma ekibi YAKUT ile de enkaz altından can kurtaran Yapı Kredi şimdi de 580 milyon liralık bağışta bulundu.

Banka, söz konusu yardım ile bölgenin yeniden inşasına ve yaraların sarılmasına katkıda bulunmak istediğini açıkladı.

Yapı Kredi halen bölgede insani yardım çalışmalarını da sürdürüyor. Konteyner evlerin yanı sıra temel ihtiyaç maddeleri transferi sürüyor. Bu yardım malzemeleri bölgede bulunan Yapı kredi çalışanları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.