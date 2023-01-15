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Rıdvan Dilmen sert eleştirdi: Fenerbahçe kart bekledi

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada 40. dakikada Djilobodji'nin Valencia'ya yaptığı hareket sonrası hakemden kırmızı kart bekledi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:43
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Yapılan hareket sonrası Fenerbahçe kırmızı kart bekledi

Rıdvan Dilmen sert eleştirdi: Fenerbahçe kart bekledi
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Fenerbahçeli futbolcular, 40. dakikada Papy Djilobodji'nin Enner Valencia'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart bekledi.

40. dakikada Enner Valencia ile Papy Djilobodji'nin hava topu mücadelesinde, Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti acı içinde yerde kaldı.

Maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz, pozisyonda faul vermedi ancak Valencia yerde kalınca oyunu durdurdu.

Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonda kart bekledi ancak oyun Valencia'nın 2 dakikalık tedavisinin ardından hava atışıyla başladı.

RIDVAN DİLMEN SERT ELEŞTİRDİ

-Hakem Mustafa Kürşad Filiz bugün berbat maç yönetiyor. Olmayan faulü çalıyor, olanı çalmıyor... Papy Djilobodji'nin Valencia'ya hareketi kesinlikle kırmızı kart. Bilerek vurdu rakibine, faul bile çalmadı hakem.

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Ömer Tunçok
15.01.2023 21:34
Evet niye kırmızı kart verilmez!..VAR hakemi malum Fenerbahçe düşmanı arkadaş niye görmedin!..  
 
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