Yapım işi ihalelerinde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapım işinde fiyat farkı ve süre uzatma imkanı tanındı. Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihaleleri kapsamında, yapım işlerine ilişkin TL bazındaki ihalelelerde süre uzatımı ve fiyat farkı imkanın tanındı. Yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerde gereken şartları sağlayanlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanarak, ödenecek. Yüklenici firmaların bu haktan yararlanması için 30 günlük süre tanındı. Yazlı başvuru yapanlar bu süre içinde başvurdukları zaman 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da yapılabilecek.