Yaptığı bina 83 kişiye mezar oldu 'Mukedderat' dedi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu. 32 dairenin bulunduğu binada şu ana kadar 83 kişinin cesedi çıkartıldı.

KKTC'DE YAKALANDI

Binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı.

LEFKOŞA'DAN DAİRE SATIN ALDI

Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Adana'ya getirildi.

TEK KELİMELİK YANIT: MUKADDERAT

Adli tıp kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, gazetecilerin 'Yaptığınız binanın çökmesiyle 783 kişi öldü ne diyeceksiniz?' şeklindeki sorusuna, "Mukadderat"dedi.

Alpargün, sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ARAÇLAR PESTİLE DÖNDÜ

Adana’da 16 katlı Alpargün Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kalan araçlarında demir yığınına döndü.

Binaların enkazıyla hurdaya dönen araçlar yol kenarına dizilirken depremin etkisinin büyüklüğü bir kez daha ortaya çıktı.