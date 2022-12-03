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  • Uraz Kaygılaroğlu görüntülerin devamını dikkat çeken bir notla paylaştı. Sahnede Cem Yılmaz'ı terslemişti

Uraz Kaygılaroğlu görüntülerin devamını dikkat çeken bir notla paylaştı. Sahnede Cem Yılmaz'ı terslemişti

Uraz Kaygılaroğlu, GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" töreninde yılın oyuncusu ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden aldı. Kaygılaroğlu yaptığı konuşma sırasında Yılmaz'ın gülmesi üzerine 'Ciddi bir şey anlatıyorum' tepkisi verdi. Yaşananların ardından Kaygılaroğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 23:25
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Yaptığı konuşma sırasında Cem Yılmazı tersleyen Uraz Kaygılaroğlu görüntünün devamını paylaştı

Uraz Kaygılaroğlu görüntülerin devamını dikkat çeken bir notla paylaştı. Sahnede Cem Yılmaz'ı terslemişti
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Gecede ödülünü, Erşan Kuneri adlı dizide birlikte çalıştığı Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu, önce övgü dolu sözler söyledi ardından ünlü şovmene sitem etti. Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonrası ölümden dönmüştü. 3 kişinin öldüğü kazada İşiten de yaralanmıştı.

Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" derken, Cem Yılmaz'ın arkadan güldüğünü fark etti. Bunun üzerine Kaygılaroğlu, arkasına dönüp "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek yakın arkadaşını azarladı.

KAYGILAROĞLU O ANLARIN DEVAMINI PAYLAŞTI

Uraz Kaygılaroğlu verdiği bu tepkinin pek çok yerde haber olmasının ardından adeta Cem Yılmaz ile aralarında bir gerginlik yaşanamayacağını göstermek istercesine Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. 

Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaktan duyduğu mutluluğu her fırsatta dile getiren Kaygılaroğlu, hikaye kısmından paylaştığı videoda takipçilerini ödülü aldıktan sonra sahneden iniş anına götürdü.

Kaygılaroğlu'nun "Bu noktayı kaçırmışsınız" notunu düştüğü videoda sahneden inerken önceliği Cem Yılmaz'a verdiği ve ikili arasında yaşanan şakalaşma görüntüleri yer alıyor. Yakışıklı oyuncu bu paylaşımla adeta haklarında çıkan gerginlik haberlerinin de üstünü örtmek istedi.

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