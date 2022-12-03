Uraz Kaygılaroğlu görüntülerin devamını dikkat çeken bir notla paylaştı. Sahnede Cem Yılmaz'ı terslemişti

Gecede ödülünü, Erşan Kuneri adlı dizide birlikte çalıştığı Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu, önce övgü dolu sözler söyledi ardından ünlü şovmene sitem etti. Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonrası ölümden dönmüştü. 3 kişinin öldüğü kazada İşiten de yaralanmıştı.

Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" derken, Cem Yılmaz'ın arkadan güldüğünü fark etti. Bunun üzerine Kaygılaroğlu, arkasına dönüp "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek yakın arkadaşını azarladı.

KAYGILAROĞLU O ANLARIN DEVAMINI PAYLAŞTI

Uraz Kaygılaroğlu verdiği bu tepkinin pek çok yerde haber olmasının ardından adeta Cem Yılmaz ile aralarında bir gerginlik yaşanamayacağını göstermek istercesine Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaktan duyduğu mutluluğu her fırsatta dile getiren Kaygılaroğlu, hikaye kısmından paylaştığı videoda takipçilerini ödülü aldıktan sonra sahneden iniş anına götürdü.

Kaygılaroğlu'nun "Bu noktayı kaçırmışsınız" notunu düştüğü videoda sahneden inerken önceliği Cem Yılmaz'a verdiği ve ikili arasında yaşanan şakalaşma görüntüleri yer alıyor. Yakışıklı oyuncu bu paylaşımla adeta haklarında çıkan gerginlik haberlerinin de üstünü örtmek istedi.