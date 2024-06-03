Yara sıcakken sarılır atasözünün anlamı nedir?

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Yara sıcakken sarılır atasözünün anlamı nedir?

Yara sıcakken sarılır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Yara sıcakken sarılır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Zamanında çözülmesi gereken problemlerin önemini vurgulamak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Sorunların, ihmal edildiğinde zamanla karmaşıklaşabileceğini ve daha zor çözümler gerektirebileceğini ifade etmek için kullanılır. Bu yüzden sorunların ilk belirtilerinde ele alınması gerektiğini belirtir.

YARA SICAKKEN SARILIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sana boşanma aşamasındayken özür dile ve hediye al dedik, boşanıp aradan 6 yıl geçince değil; yara sıcakken sarılır."

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