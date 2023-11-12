Yaralı işçiyi döverek öldürüp cesedini ormanda yaktılar. Kan donduran iddia

Zonguldak'ta kaçak madende yaralanan Vezir Mohammad Nurtani'nin cinayet zanlıları ifadelerinde, Nurtani'yi hastaneye götürmek yerine darp ederek öldürdüklerini, ardından da yaktıklarını söyledi.

Yaralı işçiyi döverek öldürüp cesedini ormanda yaktılar. Kan donduran iddia

Zonguldak’ın Baştarla Mahallesi Kırat bölgesinde kaçak maden ocağında çalışırken ormanlık alanda cansız bedeni yanmış olarak bulunan 50 yaşındaki Afgan uyruklu Vezir Mohammed Nortan’ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Jandarma kaynaklarından edinilen bilgiye göre cinayet zanlıları ifadelerinde maden ocağında baygın buldukları Afgan madenciyi darp ederek öldürdüklerini ve sonra da yaktıklarını söyledi.

Jandarma gözaltına aldığı 6 kişinin sorgusu sonucunda olayı aydınlatacak ipuçlarına ulaştı.

Gazete Duvar’dan Mustafa Özdemir’in haberine göre, gözaltındakilerden Serkan Kayabaş, üç çocuk babası Vezir Mohammed Nortan’ı yerde yatarken gördüğünü ve hemen ocak sahipleri Enver Gideroğlu ve Hakan Kornoş’a haber verdiğini söyledi.

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İŞÇİYE OCAKTA KALP MASAJI YAPMIŞLAR

Derin nefes aldığını gördüğü işçiye bir arkadaşının kalp masajı yaptığını söyleyen Kayabaş, baygın haldeki işçiyi bir vagonun üstüne koyarak hava alması için dışarı çıkardıklarını ifade etti.

O esnada ocak ağzına Mercedes marka aracı ve bir arkadaşı ile birlikte gelen maden sahibi Hakan Kornoş’un kaçak çalıştırdıkları ocağın deşifre olmaması için Vezir Mohammed Nortan’ı önce hastaneye götürmek istemediğini, ancak kendilerinin ısrarı sonucu buna razı olduğunu da ileri süren Kayabaş, Nortan’ı bir battaniye içinde Kornoş'un aracının bagajına koyduklarını anlattı.

madeniscisi2.jpgMAKTULÜN ELBİSELERİNİ SOBAYA ATIP YAKMIŞLAR

Ocak sahiplerinin kimseye bir şey söylememeleri hususunda kendilerine sıkı tembihte bulunduğunu söyleyen Kayabaş, ifadesinde, yine patronları Kornoş’un talimatıyla Nortan'ın tüm elbiselerini sobaya atarak yaktıklarını da dile getirdi.

ceset.jpgKAMERALARIN AÇISINI DA DEĞİŞTİRMİŞLER

Yine ocak sahibinin talimatıyla madenin etrafında bulunan kameraların açısını değiştirdiklerini de itiraf eden Kayabaş, Kornoş’un olan bitenle ilgili bir yerde tek kelime dahi konuşmaları halinde “Sizi bulur vururum” şeklinde tehditler savurarak olay yerinden ayrıldığını da söyledi.

DÖVEREK EDEREK ÖLDÜRMÜŞLER

Diğer taraftan jandarma kaynaklarından edinilen bilgiye göre; yapılan tespitte, Nortan'ın beline kadar yanık olduğu, yüzünde darp izi bulunduğu, ağzından kan geldiği, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Jandarma kaynaklarından edinilen bilgiye göre cinayet zanlıları ifadelerinde baygın haldeki Afgan madenciyi darp ederek öldürdüklerini ve sonra da yaktıklarını söyledi.

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OCAK SAHİBİ HAKAN KORNUŞ’UN MHP BELDE BAŞKANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ocak sahibi Hakan Kornoş’un MHP Gelik Belde Başkanı olduğu bilgisine de ulaşıldı. Gazete Duvar’ın ulaştığı diğer bilgiye göre, Kornoş’un babası da yaklaşık 30 yıl önce, kaçak ocak çalıştırdığı sırada jandarmadan kaçarken 'dur' ihtarına uymayarak açılan ateş sonucunda yaşamını yitirdi.

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